CHP Pamukova İlçe Başkanı Fikret Uysal ve yönetimi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

CHP Pamukova İlçe Başkanı Fikret Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Misafirperverlikleri için teşekkür eden Uysal, Büyükerşen'in şehircilik projelerinin örnek olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukova İlçe Başkanı Fikret Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. CHP Sakarya Pamukova İlçe Başkanı Fikret Uysal ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Misafirperverliği nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Uysal, "Yılmaz Hoca belediyecilikte duayen bir isim ve hayata geçirdiği şehircilik projeleri tüm yerel yönetimlere örnek oluyor. Eskişehir'de sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Nazik misafirperverliği nedeniyle Yılmaz Hocamıza çok teşekkür ederiz" dedi. Büyükerşen de Uysal ve beraberindeki heyete nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.