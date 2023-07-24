CHP, MTV'nin ikinci kez alınmasını iptal için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, düzenlemenin deprem harcamaları için toplanacak paranın sadece dörtte birini kapsadığını ve vergi ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Motorlu Taşıtlar Vergi'sinin (MTV) ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP'li Günaydın, AYM önünde yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşan ve 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin iptali için başvurduklarını söyledi. Günaydın, söz konusu düzenlemenin 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ekonomik kayıplarının telafisi için MTV'nin bir kere daha alınmasını da içerdiğini hatırlatarak, şöyle dedi: