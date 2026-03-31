CHP milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, yeni trafik cezalarına tepki göstererek, trafik cezalarının sahadaki gerçeklere uygun olarak yeniden düzenlenmesini istedi.

Kaya, "Trafik cezaları nakliyeci esnafımızı adeta perişan etmiş durumda. Uzun yolda ceza yemeden gitmek neredeyse imkansız bir durum. Hem yüksek cezalarla karşı karşıyalar hem de puanları dolduğu için ehliyetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Araçlarına koydukları küçük aksesuarlardan dolayı bile ceza alıyorlar." dedi.

Burdur Milletvekili Akbulut ise Burdur'un AVM'si olmayan iller arasında bulunduğunu belirterek, vatandaşların şehre AVM yapılması talebi olduğunu söyledi.

Burdur Belediyesinin AVM ve rezidanslar yapılması için ihaleye çıktığını aktaran Akbulut, 18 firmanın konsorsiyumla bu ihaleyi kazandığını belirterek, Burdur Sanayi ve Ticaret Odası ile ihaleyi kazanan firmalara isimlerini tek tek sayarak teşekkür etti.