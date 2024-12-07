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CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Batman'da Partililerle Buluştu

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Batman'da Partililerle Buluştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi ve Türkiye'nin ekonomik yönetim anlayışını eleştirdi. Şahbaz, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batman'da partililerle buluştu.

Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen Şahbaz, İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin halkın insanca yaşayacağı ekonomik bir gelirle yönetilmesini hedeflediklerini söyledi.

Belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Şahbaz, "Daha önce belki sadece bu bölgede bir kayyum sorunu varken bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Antidemokratik bir uygulama tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır. Biz kayyumu kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerde ne de başka bir alanda bu kayyuma razı değiliz. Sonuna kadar da halkımızın iradesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Şahbaz, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirdi.

Programa, CHP Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu, CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Politika
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