CHP'li Karasu, Sivas'ın genç nüfusunu kaybettiğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın göç nedeniyle genç nüfusunu kaybettiğini ve iktidarın Sivas'ı unutmuş durumda olduğunu ifade etti. Karasu, yatırım eksikliğine dikkat çekerek, Sivas'ın cazip hale getirilmediğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın göç dolayısıyla genç nüfusunu kaybettiğini söyledi.

Karasu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın Anadolu'nun üretim merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Kentin nüfusunun düştüğüne işaret eden Karasu, Sivas'ın göç dolayısıyla genç nüfusunu kaybettiğini belirtti.

"AK Parti iktidarı döneminde teşvik haritasında Sivas'ın dördüncü bölgeye hapsedildiğini, iktidarın Sivas'ı gözden çıkardığını" ileri süren Karasu, kentin unutulduğunu savundu."

Sanayi Alanları Master Planı dışında tutulan Sivas'ta fabrikaların faaliyete geçirilemediğini, kentin yatırım için cazip hale getirilemediğini iddia eden Karasu, "Şehrimizin tüm sorunlarını gündeme taşıdım ama iktidarın temsilcileri kulaklarının üstüne yattı." dedi.

Karasu, Divriği ve Kangal ilçelerinde işten çıkarılan işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
