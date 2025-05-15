CHP'li Torun'dan Fındık ve Kivi Üreticilerine Destek Çağrısı

CHP'li Torun'dan Fındık ve Kivi Üreticilerine Destek Çağrısı
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, zirai dolu nedeniyle fındık ve kivi üreticilerinin zararlarının giderilmesini talep etti. Üreticiler için faizsiz borç ertelemesi ve tarımsal kredilerin yeniden açılmasını istedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık ve kivi üreticilerinin zararlarının giderilmesini talep etti.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, birçok ili etkileyen zirai dondan fındığın da zarar gördüğünü anımsattı.

Fındıktaki zararın bazı bölgelerde neredeyse yüzde 100'e kadar vardığını aktaran Torun, öte yandan fındığa kahverengi kokarcanın da zarar verdiğini kaydetti. Torun, üreticilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ordu'da kivinin de zirai dondan etkilendiğini anlatan Torun, "Şu anda rekoltenin yüzde 55-60 civarında düşmesi bekleniyor. Kivi üreticilerine de mutlaka destek sağlanması ve mağduriyetinin giderilmesi lazım." diye konuştu.

Bu süreçte üreticilerin borç ödemelerinin faizsiz olarak 3 yıla yayılmasını isteyen Torun, "Tarımsal krediler tekrar açılmalı, fındık ve kivi üreticimizin kullanımı mutlaka tekrar sağlanmalıdır. Bir sene geriden ödenen tarımsal destek kredileri öne çekilerek, üreticilerimize erken ödenmelidir. Tarım sigortası olmayan üreticilerimizin zarar oranları acilen tespit edilerek ödemelerin en kısa sürede yerine getirilmesi sağlanmalıdır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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