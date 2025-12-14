CHP'li Sarıgül, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçesini eleştirdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları 2026 yılı bütçelerinin yetersiz olduğunu savundu.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2002'de eğitimin bütçedeki payı yüzde 17 iken 2026'da bunun yüzde 15'e düştüğünü, bu tablonun eğitimin geri plana itildiğinin açık göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Bütçenin atanamayan öğretmenlere kaynak bulamadığını iddia eden Sarıgül, vatandaşların yüzde 70'inin çocuklarının aldığı eğitimden memnun olmadığını savundu.

Sarıgül, iktidarın eğitimde fırsat eşitliğini bozduğunu iddia ederek, "CHP olarak eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlayacağız. CHP iktidarında okullarımız son derece temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemeği mutlaka vereceğiz. Her mahallede Milli Eğitim Bakanlığının açtığı kreşlerin sayısı artacak. CHP iktidarında mülakatı mutlaka kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardımların artmasıyla "övündüğünü" ifade eden Sarıgül, "Sosyal yardımların artması, yardıma muhtaç kalanların arttığı anlamına geliyor." dedi.

Sarıgül, bütçenin aileyi güçlendirmediğini savunarak, "Bakanlıkların bütçelere bakıyorum, can Erzincan'a bu bütçelerden ne düştü diye, Erzincan'a düşen bir damla yağmur dahi yok. Bu bütçeyle Erzincanımızda öğretmen eksikliği giderilemez. Erzincan'daki her 3 aileden biri yardıma muhtaç haldedir." dedi.