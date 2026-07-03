CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren bir ithalat olmamalıdır." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin Gayri Safi Milli Hasıla'dan yeterli pay alamadığını savundu.

Tarım ürünleriyle ilgili çiftçiden ve tüketiciden yana bir program uygulamak gerektiğine işaret eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"Üretim noktasına gelmiş hiçbir üründe ithalatı gerçekleştirmemesi, ithalatı hemen yasaklaması lazım. Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren bir ithalat olmamalıdır. Çünkü o ithalatın ortaya koyduğu politika, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatlandırılmasını engellemekte, çiftçinin ürettiği üründen yeterli geliri ve karı elde etmesine engel olmaktadır. Bu ülke dört mevsimi, 7 bölgesi ve inanılmaz insan gücüyle tarımda, ormanda çok önemli bir yerdedir. Üretim araçlarımızı, kaynaklarımızı doğru kullanarak, doğru uygulamalarla ülkemizin ve halkın yararına başarı elde edebiliriz."

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, TBMM'de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, genel merkezin bazı kentlerde il başkanlığı teklif edecek kişi bulamadığını öne sürdüğünü hatırlatan Sarıbal, "Sadece 3 ille ilgili bilgi vermek isterim. Manisa'da 9 il başkan adayımız var. Ağrı'da 5 il başkan adayımız var. Düzce'de 4 il başkan adayımız var." diye konuştu.