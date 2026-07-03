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CHP'li Sarıbal: Hasada giren hiçbir üründe ithalat olmamalıdır

CHP'li Sarıbal: Hasada giren hiçbir üründe ithalat olmamalıdır
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye'de hasada giren veya girecek hiçbir üründe ithalat yapılmaması gerektiğini belirterek, çiftçinin ürün fiyatlandırmasının korunması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, " Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren ithalat olmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, çiftçinin gayrisafi milli hasıladan yeterli pay alamadığını belirterek, tarım ürünleriyle ilgili çiftçiden ve tüketiciden yana bir program uygulanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Üretim noktasına gelmiş hiçbir üründe ithalatı gerçekleştirmemesi, ithalatı hemen yasaklaması lazım. Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren bir ithalat olmamalıdır. Çünkü o ithalatın ortaya koyduğu politika, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatlandırılmasını engellemekte, çiftçinin ürettiği üründen yeterli geliri ve karı elde etmesine engel olmaktadır. Bu ülke dört mevsimi, 7 bölgesi ve inanılmaz insan gücüyle tarımda, ormanda çok önemli bir yerdedir. Üretim araçlarımızı, kaynaklarımızı doğru kullanarak, doğru uygulamalarla ülkemizin ve halkın yararına başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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