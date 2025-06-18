CHP'li Sarıbal, Enerji ve Maden Düzenlemelerini Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu ve yarın TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini belirtti.

Teklifteki düzenlemeleri eleştiren Sarıbal, düzenlemeyle madenlere yönelik Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alma zorunluluğunun kaldırıldığını savundu. Sarıbal, teklifin geri alınmasını talep etti.

Zeytinliklerle ilgili düzenlemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orhan Sarıbal, "Zeytinlikleri taşıyacaklar, orada maden açacaklar. Bu teklif yasalaşırsa Türkiye'nin her yerinde maden arama ve maden çıkarma işleri kolaylaşacak. Teklif, zeytin alanlarımıza müdahaledir." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, "enerji gerekçesiyle acele kamulaştırmanın hızlandırılacağını" da iddia etti.