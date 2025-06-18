CHP'li Sarıbal, Enerji ve Maden Düzenlemelerini Eleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını istedi. Sarıbal, teklifin zeytinliklere zarar vereceğini ve çevresel etki değerlendirme raporu alma zorunluluğunun kaldırılacağını savundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu ve yarın TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini belirtti.

Teklifteki düzenlemeleri eleştiren Sarıbal, düzenlemeyle madenlere yönelik Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alma zorunluluğunun kaldırıldığını savundu. Sarıbal, teklifin geri alınmasını talep etti.

Zeytinliklerle ilgili düzenlemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orhan Sarıbal, "Zeytinlikleri taşıyacaklar, orada maden açacaklar. Bu teklif yasalaşırsa Türkiye'nin her yerinde maden arama ve maden çıkarma işleri kolaylaşacak. Teklif, zeytin alanlarımıza müdahaledir." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, "enerji gerekçesiyle acele kamulaştırmanın hızlandırılacağını" da iddia etti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
Aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarında ödemeler nereden ve nasıl yapılacak?

Sağlık raporlarında ödemeler nereden ve nasıl yapılacak?
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.