CHP'li Sarıbal: 2025 Enflasyonu Hedeflerden Sapmış Durumda

CHP'li Sarıbal: 2025 Enflasyonu Hedeflerden Sapmış Durumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, enflasyonun beklenenden fazla çıktığını belirterek yoksulluk ve işsizliğin arttığını vurguladı. Gençlerin umudunun azaldığını ifade eden Sarıbal, 2025 yılı enflasyon hedefinin 3 ayda tutmadığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "2025 yılı enflasyonu daha 3 ayda hedeften şaştı, bambaşka bir yere doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yoksulluk ve işsizliğin arttığını, gençlerin umutlarının her geçen gün azaldığını öne sürdü.

Aylık enflasyonun tahmin edilenden fazla çıktığını dile getiren Sarıbal, "2025 yılı enflasyonu daha 3 ayda hedeften şaştı, bambaşka bir yere doğru gidiyor. Onların rakamları tutmuyor, raflarda da fiyatlar uçmuş gidiyor. Enflasyonun yanı sıra ilk 4 ayda 2 trilyon 810 milyar lira vergi toplanmış ve 704 milyar lira faize gitmiş. İşçiye, emekliye, köylüye, halka para yok faiz lobilerine var." sözlerini sarf etti.

CHP'li Sarıbal, milyonlarca emeklinin geçinebilmek için çalışmak zorunda kaldığını da söyledi.

"Hal Yasası" olarak bilinen Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılacağını duyduklarını aktaran Sarıbal, düzenlemeyle belediyelerin yetkilerinin azaltılacağını, üreticinin ezileceğini, tüketiciye yeni sorunlar yükleneceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.