CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, emeklilerin hak ettiği maaşı alamadığını savunarak, "Emeklimize çağrıda bulunuyorum, hakkınızı arayın. Hakkınızın hesabını sorun. Hakkınızın hesabını soracağınız yer işte onların çok övünmüş oldukları milli iradenin tecelli ettiği sandıktır." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getirerek, yıllarca çalışıp üreten insanların hak ettiği değeri bulması gerektiğini ifade etti.

Emekli maaşının eridiğini savunan Sarı, emekli maaşının asgari ücretin bile gerisine düştüğünü söyledi.

Sarı, 2002'de asgari ücret 184 lira iken en düşük emekli aylığının 257 lira olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugünkü asgari ücret üzerinden değerlendirelim. Emeklimiz gerçekten hak ettiği maaşı alıyor mu, almıyor mu? Biz değil rakamlar gösteriyor. 2026 yılına geldiğimizde asgari ücret 28 bin lira. Doğal olarak bugün kaybettikleri değerleri koyduğumuzda en düşük emekli aylığımız 39 bin liradır diye düşünüyorum. Emeklimize çağrıda bulunuyorum, hakkınızı arayın. Hakkınızın hesabını sorun. Hakkınızın hesabını soracağınız yer işte onların çok övünmüş oldukları milli iradenin tecelli ettiği sandıktır. Bütün emeklimizi bugünden sandığa davet ediyorum. Hakkınızı almaya, hakkınızın hesabını sormaya davet ediyorum."

Sarı, asgari ücretin bu yıl 28 bin 75 liraya çıkarıldığını ancak bu artışa rağmen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını savunarak, bu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA