CHP'li Pala, Türkiye'de yenilikçi ilaçlara erişim oranını eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de yenilikçi ilaçların yüzde 86'sına ulaşılamadığını iddia etti.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilaç harcamalarında kamu payının 2002'den bu yana düştüğünü ve bu yüzden hastaların ilaca erişebilmek için daha fazla para ödemek zorunda kaldığını savundu.

Resmi verilere göre yeni ilaçların ruhsatlandırılması sürecinde de ciddi sıkıntılar olduğunu öne süren Pala, "Daha önceki yıllarda, örneğin 2015'te 679 yeni ürün ruhsat alırken, bu sayı 2024'te 467'ye kadar inmiş durumda." dedi.

Pala, Avrupa İlaç Ajansının, 2020-2023 yılları arasında, 173 yenilikçi ilacın ruhsatını aldığını belirterek, Türkiye'de ise bu ilaçlardan 6'sına ruhsat verildiğini anlattı.

Türkiye'de yenilikçi ilaçlara erişim oranının yüzde 3 olduğunu dile getiren Pala, "Türkiye'de yenilikçi ilaçların yüzde 86'sına erişilemiyor. Bu şu demek, kanser başta olmak üzere hastalıkların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış ilaçlar piyasaya sürülürken, bu ilaçların yüzde 86'sına Türkiye'de erişmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Pala, ayrıca Türkiye'de yerli ilaç üretimine yeterince destek verilmediğini de öne sürdü.