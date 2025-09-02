CHP'li Pala: Emekçiler Haklarını Alana Kadar Grevlere Destek Vereceğiz

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, emekçiler haklarını alana kadar grevlere destek vereceklerini belirtti.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde bazı şirketlerde çalışan işçilerin grev çadırlarını ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Emekçiler haklarını alana kadar bu sürecin içerisinde olacaklarını vurgulayan Pala, emekçilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını, emeklilerin ise geleceklerine yönelik endişe duyduğunu söyledi.

Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 13 milyonun üstüne çıktığını ileri süren Pala, emeği destekleyen politikalara ihtiyaç olduğunu savundu.

CHP'li Pala, iş sağlığı ve güvenliği, genel sağlık sigortasıyla ilgili ilettiği yazılı soru önergelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen yanıtları da eleştirdi.