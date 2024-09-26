CHP'li Murat Emir: Meclis Sorunları Çözmeye Odaklanmalı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni yasama yılına ilişkin, "Hiçbir zaman kutuplaşmadan, tartışmadan, kavgadan yana değiliz. Bu ağır sorunlar içerisinde Meclisin, 1920 ruhu ile birlik beraberlik içerisinde, tamamen sorunlara, vatandaşın dertlerine odaklanan ve çözümleri bulmaya çalışan bir çalışma içerisinde olması için gayret edeceğiz." dedi.

Emir, 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

TBMM'nin, "Gazi Meclis" olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nı yapan, kurucu bir meclis olduğunu ifade eden Emir, milletin her sorununda gözünü parlamentoya çevirdiğini; bu nedenle siyasi güç merkezinin TBMM olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların çözüm beklediği sorunların farkında olduklarını dile getiren Emir, "Bir ekonomik darboğaz içerisindeyiz. Milyonlarca vatandaşımız, emeklimiz ücretlerine zam bekliyor. Memurlarımız, atama bekleyen öğretmenlerimiz, işsiz gençlerimiz, üniversite mezunu çocuğunun SGK borcunu ödeyemeyen ailelerimiz, 20 milyonu aşan eğitim dünyamız Meclisimizden çalışmalar bekliyor. Biz de bu süreç içerisinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaliteli bir yasama dönemi olmasını arzu ediyoruz. Kavgalarıyla değil daha çok kaliteli tartışmalarıyla, yasaların; ortak akılla oluşturulduğu, komisyonlarda ve genel kurulda şekillendiği, vatandaşın derdine derman olduğu ve kolay kolay değiştirilmesinin gerekmediği bir süreci yaşatmak üzere katkı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emir, "Hiçbir zaman kutuplaşmadan, tartışmadan, kavgadan yana değiliz. Bu ağır sorunlar içerisinde Meclisin, 1920 ruhu ile birlik beraberlik içerisinde, tamamen sorunlara, vatandaşın dertlerine odaklanan ve çözümleri bulmaya çalışan bir çalışma içerisinde olması için gayret edeceğiz." diye konuştu.

"Sivil bir anayasa ihtiyacımız olduğu bir gerçek"

CHP'li Murat Emir, yeni yasama yılında gündeme gelmesi beklenen anayasa ve Meclis içtüzüğü değişiklikleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul salonundaki düzenin sağlanması, şiddetin önlenmesi, tartışmaların daha kaliteli olabilmesi için TBMM İçtüzüğünde bazı düzenlemelerin yapılması konusunda hem Meclis Başkanının hem başkanvekillerinin hem de parti gruplarının ortak görüşleri olduğunu memnuniyetle gördüklerini söyleyen Emir, "Bu yönüyle bir adım atılabilir ama İçtüzük değişikliği, 'muhalefetin sesini kısalım, daha az konuşturalım, az konuşturarak daha hızlı yasa çıkartalım' noktasına gelirse de bunun karşısında oluruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ve bunu önemsediklerini belirten Emir, yeni anayasa çalışmasından önce mevcut anayasaya bağlı kalmanın daha önemli olduğunu vurguladı.

Emir, "Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı vardır. Daha özgürlükçü, demokratik, katılımcı, sivil bir anayasa ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Ama ondan çok daha önce ihtiyacımız, mevcut anayasaya uyulmasıdır. Bu anayasaya uyulduğunu gördüğümüz zaman elbette ki biz de Türkiye'nin daha demokratik bir anayasaya kavuşması için üzerimize düşeni yaparız." dedi.

Yeni yasama yılının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Emir, tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine başarılar diledi.