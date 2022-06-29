CHP'li Kaya, öğrenci affının ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmesini istedi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğrenci affının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yerine ilgili ihtisas komisyonu olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren teklifte, "3600 ek gösterge" adı altında kamu çalışanlarını birbirinden ayıran maddeler bulunduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Haziran'da öğrenci affı teklifinin Meclis'e sunulacağını açıkladığını anımsatan Yıldırım, "Öğrenci affına ilişkin getirdiğiniz teklifin amasız, fakatsız derhal öğrencilerin umut ettiği şekilde çıkarılması gerekiyor. Bu teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda değil, ilgili ihtisas komisyonu olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na getirilerek görüşülmesi gerekiyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, 20 bin öğretmen atamasını "müjde" olarak açıkladığını belirten Kaya, "Sayın Özer, 15 Temmuz'da emekliye ayrılacak öğretmen sayısı kaç? Her yıl ortalama 17 bin öğretmen emekliye ayrılıyor. Yani 20 bin atamayı 'müjde' diye sundun, fiilen 3 bin atama yapıyorsun. Öğretmen açığını giderecek bir atama yapmıyorsun. 650 bin atanmayan öğretmen var." diye konuştu.