CHP'li Kanko'dan Kartepe ve Kandıra'daki Projelere Eleştiri

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılması planlanan Haddehane Projesi ile Kandıra ilçesinde faaliyete geçmesi öngörülen Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de Kartepe ve Kandıra'da iki tesis yapılacağını söyledi.

Kartepe'de haddehane kurulmasının planlandığını anlatan Kanko, tesisin faaliyete geçmesi durumunda çevre ve insan sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini, bölgedeki su, hava ve toprak kalitesinin bozulacağını savundu.

CHP'li Kanko, Kandıra'da ise Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi'nin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü dile getirerek, bu projenin de çevre ve insan sağlığı açısından riskler taşıdığını öne sürdü.

Kocaeli'deki vatandaşların her iki tesisin de faaliyete geçmesini istemediğini aktaran Kanko, "Kandıra halkını da Kartepe halkını da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

CHP'li Kanko, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin de "Göz yuman herkesten hesabını sormak gerekiyor." sözlerini sarf etti.