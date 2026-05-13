CHP'li Gürer yaş çay alım fiyatının revize edilmesini istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaş çay alım fiyatını eleştirerek, "Fiyat revize edilmeli. Yeniden değerlendirilmeli, 40 liranın üzerinde bir fiyatla yaş çay alımı sağlanmalıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı yaş çay alım fiyatının 35 lira olarak açıklanmasının üreticilerde hayal kırıklığına neden olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'deki çay üretimi ve ithalatına ilişkin bilgileri paylaşan Gürer, "Bu açıklanan fiyat, çay üreticisi için hüsran bir fiyat olmuştur. Beklentileri karşılamamıştır. Fiyat revize edilmeli, yeniden değerlendirilmeli, 40 liranın üzerinde bir fiyatla yaş çay alımı sağlanmalıdır. Yaş çay alımı sağlanmasından öte fire vermeden ve üretilen ürün israf edilmeden değer bulmasının yolu da açılmalıdır." diye konuştu.