CHP'li Emir'den Yolsuzluk ve Bahis Skandalı Açıklamaları

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul’da yolsuzluk iddiaları ve hakemlerin bahis oynadığına dair soruşturmalar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Emir, Milli Dayanışma Komisyonu'nun yeni adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16. toplantısını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Artık komisyonun en azından kolay noktalarda adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını eleştirdi ve tahliye edilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair iddialara ilişkin yürütülen soruşturmaya değinen Emir, "Futbolun her alanının, her aşamasının, her saniyesinin, maçın her bir kritik noktasının bahis konusu olması ve bu bahsi asla oynamaması gerekenlerin göz göre göre yıllardır bir şekilde bahis oynuyor olması korkunç bir skandaldır. Öncelikle taraftara büyük bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

Emir, bu konunun araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Biz ancak bu şekilde bu büyük şebekeyi ortaya çıkartabiliriz. Bu alanın mutlaka temizlenmesi lazım." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek ve Hüseyin Gün hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin de "Burada İBB'nin kopyalayıp sattıklarını iddia ettikleri verilerin hiçbiri devletin güvenliğiyle ilgili değil. Peki bunların herhangi bir yabancı devlet veya istihbarata verilmiş olduğuna dair en ufak bir iddia veya kanıt var mı? Yok." görüşlerini savundu.

Emir, bir soru üzerine, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugünkü toplantısının basına kapalı olarak gerçekleştirildiğini anımsatarak, böylece toplantıya katılan bakanların daha açık ve ayrıntılı açıklamalar yapabilmeleri ile sorulara daha açık cevaplar verebilmelerini amaçladıklarını anlattı.

Komisyonun 16. toplantısını yaptığına dikkati çeken Emir, "Artık komisyonun en azından kolay noktalarda adımlar atmasını bekliyoruz. 'Kent uzlaşısı', 'Türkiye ittifakı' hala bir suç." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
