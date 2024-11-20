CHP'li Cevdet Akay, KARDEMİR Sorunlarını TBMM'de Gündeme Getirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a KARDEMİR'de yaşanan sorunları ileterek, " Kim ne iş yapıyor belli değil" dedi.

Milletvekili Akay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı plan bütçe görüşmeleri sırasında Karabük'ün ve KARDEMİR'de yaşanan sıkıntıları aktardı.

Bakan Bayraktar'a Yenice ilçesindeki doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması ile Eflani ilçesinde doğalgaz çalışmalarının başlatılması talebini ileten CHP'li Akay, "Yenice ilçesine taşıma sistemiyle doğal gaz geldi. Şimdi evlere de boru hatları döşenmeye başlandı fakat yavaş gidiyor. Hızlandırılmasıyla ilgili hemşerilerimizin talepleri var, bende hızlandırılmasıyla ilgili bu konuda sizden talepte bulunuyorum. Eflani'de lisans çıkmış fakat işlemler başlanmadı, hızlı bir şekilde Eflani'li hemşehrilerimiz de doğal gazın gelmesini bekliyor. Bu işlemlerin hızlanmasını sizden rica ediyoruz." dedi.

"Kimin ne iş yaptığını bilmiyoruz"

KARDEMİR'de yaşanan sorunları da aktaran Milletvekili Akay, " Bakanlığınız öncesi KARDEMİR'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve çok emeğiniz oldu. Fakat şu anda KARDEMİR'de işler iyi gitmiyor. KARDEMİR'in 9 aylık bilanço zararı 2,8 milyar yıl sonu 4 milyar TL'yi bulacak. Yeni yönetimle beraber, özellikle Kardemir içerisinde işi yapabilecek kabiliyette, liyakatte kişiler olduğu halde üst düzey yöneticiliklerine dışarıdan insan alınıyor, kimin ne iş yaptığını bilemiyoruz, bu konu kanayan bir yara. Türkiye Varlık Fonu'nun da orada yüzde 4 gibi bir hissesi var orada ve ilgili Bakanlıklarla da istişare ederek bu konunun Bakanlıklar arasında da koordinasyonunun sağlanması, Kardemir'in bu zararının bir an önce bertaraf edilmesi lazım.Satılacağı ilgili yoğun bilgiler var, Kardemir, Karabüklülerin, hepimizin çok önemli bir sanayi kuruluşu. Mutlaka korunması gereken ve mali yapısı güçlendirilmesi gereken bir şirket." şeklinde konuştu. - KARABÜK