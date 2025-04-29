CHP'li Başarır: Adalet Binaları Yeterli Değil, İçinde Adalet Olmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son 23 yılda inşa edilen adliye sayısındaki artışa ilişkin, "Bina yapma kardeşim, küçücük binan olsun ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun, doğru kararlar çıksın. Bir odada adalet dağıt ama dünya bilsin ki Türkiye'de adalet var." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomide pembe bir tablo çizdiğini ileri sürdü.

Türkiye'ye yeni yatırımcının gelmediğini savunan Başarır, yabancı yatırımcıların ülkeyi terk ettiğini iddia etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 26 bin 179 lira olduğunu aktaran Başarır, en düşük emekli maaşının da asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu savundu.

Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un adliye sayısındaki artışa ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Bina yapma kardeşim, küçücük binan olsun ama içinde adalet olsun. İki göz odan olsun, doğru kararlar çıksın. Bir odada adalet dağıt ama dünya bilsin ki Türkiye'de adalet var." dedi.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet"ten hala 43 gencin tutuklu olduğunu dile getiren Başarır, "Üzülerek söylüyorum, Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır." diye konuştu.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın gözaltına alınmasını da eleştirdi.