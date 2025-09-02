CHP'li Bağcıoğlu'ndan Savunma Sanayi Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Çelik Kubbe Projesi, hava savunmamızı güçlendirecek ancak bölge ülkelerinin bu yönde yaptıkları hamleler dikkate alındığında çok geç kalınmış kritik bir adımdır. Gecikse de ALTAY tankı, FIRTINA obüsleri ve KORAL elektronik harp sistemleri, Kara Kuvvetlerimizin sahadaki etkinliğini artıracaktır" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, savunma sanayinin güncel durumuna ilişkin, "Milli savunma sanayinin sahiplenilmesi veya desteklenmesi, siyasi parti taraftarlığına indirgenmemeli; bu mesele siyaset üstü bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. TSK'nın her türlü tehdide karşı koyacak şekilde harbe hazır hale getirilmesini sağlamak Anayasanın 117'nci maddesi gereği yürütmeye verilen bir görevdir. Bu görevin yerine getirilmesi bir lütuf değil, anayasal bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

'İHA VE SİHA'LARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA'

Türk savunma sanayisinin, onlarca yıllık emeğin ve kararlılığın ürünü olarak küresel bir aktör haline geldiğini işaret eden Yankı Bağcıoğlu, "Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA/SİHA'larımız dünya çapında bir marka olmuş ve 2024'te 7,1 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatımızın büyük bir kısmını oluşturmuştur. TUSAŞ liderliğinde geliştirilen KAAN, 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirerek Türkiye'yi beşinci nesil savaş uçağı üretebilen seçkin ülkeler arasına taşımıştır. Merhum Oramiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in vizyonuyla başlatılan MİLGEM Projesi, milli korvet ve fırkateynlerin envantere girmesiyle Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmiştir. ATMACA ve AKYA, harekat bağımsızlığımızın teminatıdır. KORKUT ve HİSAR gibi sistemler, uzun vadeli hava savunma yol haritamızın ilk ürünleri olarak geliştirilmeye ve envantere girmeye devam etmektedir. Çelik Kubbe Projesi, hava savunmamızı güçlendirecek ancak bölge ülkelerinin bu yönde yaptıkları hamleler dikkate alındığında çok geç kalınmış kritik bir adımdır. Gecikse de ALTAY tankı, FIRTINA obüsleri ve KORAL elektronik harp sistemleri, Kara Kuvvetlerimizin sahadaki etkinliğini artıracaktır" diye konuştu.

'UÇAK GEMİSİ PROJESİNE ÖNCELİK VERİLMESİ STRATEJİK BİR HATA'

Son dönemdeki savaş ve çatışmalardan alınan dersler, komşu ülkelerde ve bölgedeki gelişmeler ile Türkiye'nin bekasına yönelik artan tehditlerin birçok alanda harekat ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini önemli kıldığını vurgulayan Bağcıoğlu, "Bu çerçevede; uçak gemisinden çok daha öncelikli olan birçok kritik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi zorunludur. Ülkemizin sınırlı bütçe kaynakları dikkate alındığında; Uçak Gemisi Projesinin öncelik verilmesi gereken acil güvenlik projelerinin önüne geçirilmesi, ciddi bir stratejik hata olabilecektir. Bugün ülkemizin güvenliği açısından ertelenemez birçok acil proje mevcuttur. Tahsis edilebilecek kaynak da sınırlıdır" dedi.

Modern harp silah araç ve platformlarının yanı sırda personel moral ve motivasyonunun da önemli olduğunu belirten Yankı Bağcıoğlu, "Bu çerçevede; emekli astsubay ve emekli binbaşıların açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılmaları, uzman erbaş ve sözleşmeli erlere TSK'dan ayrıldıktan sonra yasal mevzuata rağmen kamuda istihdam olanağı sağlanmaması ve verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, güven bunalımı yaratmanın yanı sıra personelin moral motivasyonunu düşürmektedir" ifadelerini kullandı.