CHP'li Kaya, esnafın "vergi ve SGK borcunu ödeyemediğini" söyledi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın vergi ve SGK borcunu ödeyemediği için e-hacizle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya - Isparta kara yolunun Dereboğazı bölümünün yapısı ve keskin virajları nedeniyle ölümlü kazalara sebebiyet verdiğini iddia etti.

Dünkü trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Kaya, iktidarın 23 senedir 120 kilometrelik söz konusu yolun sadece 57 kilometresini tamamlayabildiğini söyledi, yolun bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Esnafın sorunlarına da değinen Kaya, vatandaşların vergi ve SGK borcunu ödeyemediği için e-hacizle karşı karşıya kaldığını, hesaplarına bloke konulduğunu iddia etti.

Esnafın 10 bin lira borcuna karşılık 100 bin liralık hesabına bloke konulduğunu ileri süren Kaya, şunları söyledi:

"Esnafı hareket edemez hale getirdiniz. Esnaf kefaletten kredi çekmeye gidiyor, SGK borcu olana kredi kullandırmıyorsunuz. SGK'nin tahsilatı ayrı, kredi ayrı bir konudur, bu şartı kaldırın. Siz bu dönemde esnafın yanında olmayacaksanız ne zaman olacaksınız? 2018'den beri esnafımız ekonomik krizle mücadele ediyor ve bu süreçte ayakta kalabilmek için de en acil giderlerini ödedi, SGK ve vergi borcunu ödeyemedi. Bugün 100 bin lira prim borcu var, faiz borcu 400 bin lirayı geçmiş durumda. Ana borcun kat kat üstünde faiz borcu ile esnafımız karşı karşıya. Bir an önce esnafımız için bu faizlerin silinmesini ve ana borcun en az dört beş yıla yayılarak adil bir şekilde yapılandırılmasını esnafımız adına talep ediyorum. Esnafımızın nefes almaya ihtiyacı var."