CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın'dan "burslar yetersiz" açıklaması Açıklaması

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, üniversite öğrencilerine verilen bursların yetersiz olduğunu söyledi.

Aydın, partisinin Buca İlçe Başkanlığı tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Yerleşkesi önünde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Aydın, geçmiş yıllarda aralık ayının farklı tarihlerinde açıklanan üniversite öğrencilerine verilen bursların bu yıl halen açıklanmadığını belirterek, "Devletin verdiği 3 bin liralık KYK bursu öğrencinin geçinmesine yetmiyor. Çünkü 3 bin lira demek günlük 100 lira demek. 100 lirayla bir günde öğrenci ne yapacak? Çorba, kahve içemez." dedi.

Örgün öğretimdeki öğrencilerin sadece yüzde 25'inin devletin yurtlarında kaldığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencisi en düşük ücretli KYK yurdunda kalsa 6-8 kişilik odada bile aylık 750 lira gideri var. Üniversiteye gidip gelmek için 1 aylık ulaşım kartı çıkartsa aylık yaklaşık 400 lira ücreti var. Üniversite yemekhanesinde ayın 22 günü günde 2 öğün yemek yerse yaklaşık 2 bin 110 lira gideri var. KYK bursu ne kadar? 3 bin lira. Peki bu 3 temel ihtiyacın aylık gideri ne kadar? 3 bin 260 lira. Yani öğrenciler 22 gün boyunca 2 öğün beslenip ayın geri kalan 8 günü hiç yemek yemese bile KYK bursu öğrencilere ne yazık ki yetmiyor. Öğrencilerin aylık açığı 260. Ayın geri kalanı 8 gün yemek, su içmek, giyim harcaması yok. Bu hesapta kültür, sanat, sosyal yaşam yok. Arkadaşlarıyla oturup bir kahve içmek yok."

Aydın, iktidara gelmeleri durumunda öğrencilerin refah içerisinde yaşaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını sözlerine ekledi.