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CHP'li Akbulut: Esnaf Bağkur Primini Ödemekte Zorlanıyor

CHP'li Akbulut: Esnaf Bağkur Primini Ödemekte Zorlanıyor
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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, esnafın Bağkur primini ödemekte zorlandığını belirterek, sağlık güvencelerinden yararlanamamaları için gereken düzenlemelerin yapılmasını istedi. Ayrıca Burdur'daki göllerin kuruması ve antik kentlerin turizme kazandırılması konularında da icraat beklediklerini ifade etti.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Esnafımız, Bağkur primini dahi ödemekte sıkıntı yaşıyor." dedi.

Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Burdur'un önemli göllerinin olduğunu ancak göllerin kurumasıyla ilgili sadece çalıştay yapmaktan ibaret bir iktidar anlayışının olduğunu söyledi.

Bu konuda sadece çalıştay yapılmasını istemediklerini belirten Akbulut, göllerin kurumasına karşı yapılacak çalışmaların icraata geçirilmesini talep etti.

Akbulut, Burdur'un güzel yaylalarının da olduğunu vurgulayarak, söz konusu yaylaların turizme kazandırılmasını istedi.

Kentteki antik yerleşimlerin varlığına dikkati çeken Akbulut, antik kentlerin reklamının iyi yapılmadığını, antik kentlere daha fazla turist getirilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akbulut, Türk Lirası'nın alım gücünün düştüğünü kaydetti.

Ülkenin birçok yerinde sıkıntıların olduğunu ve bu sıkıntılardan esnafın da payını aldığını bildiren Akbulut, şöyle konuştu:

"Esnafımız, Bağkur primini dahi ödemekte sıkıntı yaşıyor. Bağkur primini ödeyemeyince ne yazık ki sağlık güvencelerinden yararlanamıyorlar. Esnafımızın en azından sağlık haklarından yararlanmasını, 'Bağkur primi borcu' var diye devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkından mahkum bırakılmaları sonlandırılmalı."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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