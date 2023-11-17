CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Emeklilere 5 Bin Lira Ödenmesi İçin Anayasa Mahkemesinden Karar Bekliyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesinden çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme konusunda ivedilikle karar vermesini beklediklerini ifade ederek, "Bu adaletsizlik ortadan kalksın ve tüm emeklilere 5 bin lira ödensin." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararının ardından Meclis'te başlattıkları "adalet nöbeti"ni sürdürdüklerini söyledi.

Atalay ile ilgili durumun bir an önce netliğe kavuşturulması gerektiğini dile getiren Günaydın, "Bu süreci aşmak zorundayız. Krizi fırsata çevirmek çabasıyla bir anayasa değişikliğinin peşine düştüler. Dün CHP Genel Başkanı ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı görüşmede yerel seçimler öncesi anayasa değişikliği yapabilmek için bir takvimin olamayacağı karşılıklı teyit edildi. Dolayısıyla 'Bu krizi anayasa değişikliğiyle çözmeye çalışırız' demenin, meseleyi çözümsüzlüğe sevk etmek olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını anımsattı.

Emeklilerin ayrımcılığa tabi tutulmasına karşı olduklarını ifade eden Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün emekli yurttaşlarımız bize ulaşıyor ve 'Bu adaletsizliği dile getirin' diyor. 16 milyondan fazla emeklinin yarısı 7 bin 500 lira ile karnını doyurmaya çalışıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla vereceğiniz 5 bin liralık ikramiyeyi, geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilere çok görüyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. CHP, her zamanki gibi emeklinin, çalışanın, emekçinin yanında olmuş ve konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Anayasa Mahkemesinden ivedilikle bir düzenleme bekliyoruz. Bu adaletsizlik ortadan kalksın ve tüm emeklilere 5 bin lira ödensin. 'Buna bütçemiz yok' diyenlerin o bütçeyi nerelere harcadığını bu millet çok iyi bilmektedir."

Günaydın, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramının sürdüğüne dikkati çekerek, yaşananlar karşısında AK Parti iktidarının sadece miting yaparak İsrail'i kınadığını savundu.

Mitingin üzerinden 21 gün geçtiğini belirten Günaydın, "Mitingin yanı sıra 'şununla telefonla konuştuk, bununla toplantı yaptık' diyebilirler ama sonuç ne? Türkiye'nin hakemliğini, Türkiye'nin alandaki gücünü teyit edebilecek bir durum maalesef kalmamıştır." diye konuştu.

"Tüm yasalar iktidar bloğunun eseri"

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda dün görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelendiğini anımsatan Günaydın, "Neyin ertelenmesini istiyorsunuz? ya reddedersiniz ya kabul edersiniz. AKP ve MHP bu konuda konuşmamış mı, bir uzlaşısı yok mu? İktidar bloğunun kendi içinde böylesine makro konularda bile hemfikir olamaması Türkiye'nin nasıl savrulduğunun bir başka göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası hükümlüsü Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesinin tepki çektiğini dile getirerek, birçok yurttaşın, infaz yasasında bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentileri olduğunu kaydetti.

Günaydın, "Türkiye'de, AKP iktidarında muhalefetin hazırladığı herhangi bir kanun teklifinin TBMM'den geçmesi söz konusu olmamıştır. En haklı tekliflerimizi bile reddederler, yalnızca kendi iktidar çoğunluğuna dayalı bir tahakkümü Meclis'te gerçekleştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla infaz yasasındaki çarpıklıklar da dahil olmak üzere tümü yalnızca iktidar bloğunun eseridir." dedi.