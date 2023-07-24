CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Meclis Tatil Yapmasın, Çalışsın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'nin yarın olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, ülkenin önemli sorunlarını konuşmak için Meclis'in çalışmasını istedi. Başarır, üniversite sınav sonuçlarının vahim olduğunu belirterek, eğitim sisteminin yanlış uygulamalar ve eğitim kalitesinin düşmesiyle kötüye gittiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'nin yarın olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, "Ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu. Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirterek, "Lozan Barış Antlaşması, dün imzalanmış gibi önemini korumaktadır. Lozan, Türk ulusuna karşı yüzyıllardır hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılan büyük bir suikastın çöküşünü anlatan belgedir. Lozan, Osmanlı dönemi tarihinde benzeri görülmemiş siyasal bir zaferdir. Bizlere böylesine önemli diplomatik zaferi yaşatan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla, şükranla anıyorum" dedi.