CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kamu İhale Kurumu'nun 2023 yılı ilk 6 ayına ilişkin rapor ve istatistiklere ilişkin eleştirilerde bulundu. Başarır, Cumhurbaşkanlığı'nın ihalelerine dikkat çekerek, yapılan ihalelerin maliyetindeki artışı sorguladı ve bu artışın emekliye, işçiye ve memura da yansıtılması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kamu İhale Kurumu'nun 2023 yılı ilk 6 ayına ilişkin rapor ve istatistiklere ilişkin, "Sarayımız toplam 2022 yılında 241 ihale yapmıştı. 45 milyon TL ödemişti. Geliyorum 2023 yılına, beyefendimiz, arkadaşları 306 tane ihale yapmış. Toplam 1 milyar 80 milyon TL ödemiş. Yani 20 katından fazla. Bu açıklanmalı. Eğer ki enflasyon diyorsan sarayına yapmış olduğun gider artış oranında emekliye, işçiye, memura da yapacaksın. Eğer ek giderler diyorsan, ülke bu haldeyken, öğrenciler yurt bulamıyorlar, emekli, memur, işçi ev kirasını ödeyemeyip sokaktayken sen niye bu artış yaptın" eleştirisini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından "Kamu İhale Kurumu'nun ilk 6 aylık ihale raporu yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılının ilk 6 ayında 45 milyon TL'lik ihale yapmışken, 2023'ün ilk 6 ayında 1 milyar 80 milyon TL'lik ihale yapmış. Arada 24 kat var. Eğer ki bu, enflasyondan kaynaklandıysa sarayına yaptığın gider artışı oranında emekliye, işçiye, memura da zam yap! Eğer ek giderler diyorsan, ülke bu haldeyken, öğrenciler yurt bulamıyorken, emekli, memur ve işçi ev kirası ödeyemezken bu harcama neyin nesi" diyerek bir video paylaştı.

Başarır; videoda Cumhurbaşkanılığı'nın giderlerine tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır; "Kamu İhale Kurumu, ihalelerin yapıldığı istatistikleri, raporları kamuoyuyla paylaştı. Durum gerçekten çok vahim. 2023'ün ilk 6 ayında 39 bin 811 ihale yapılmış. Bu ihalelerin maliyeti 892 milyar. Peki geçen sene 2022'nin ilk 6 ayında ne kadar yapılmış? 230 milyar. Arada 4 kat fark var. Şimdi ihaleler nasıl yapılmış? Bitmeyen hastalık bence çok istisnai kullanılan bir yöntem, 21B ile yapılmış yüzde 50'si. Neden açık ihale değil, neden herkes giremiyor" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı'nın ihalelerine değinen Başarır, "Geliyorum sarayın ihalelerine asıl vahamet, utanmazlık burada. Sarayımız toplam 2022 yılında 241 ihale yapmıştı. 45 milyon TL ödemişti. Geliyorum 2023 yılına, beyefendimiz, arkadaşları 306 tane ihale yapmış. Toplam 1 milyar 80 milyon TL ödemiş. Yani 20 katından fazla. Bu açıklanmalı. Eğer ki enflasyon diyorsan sarayına yapmış olduğun gider artış oranında emekliye, işçiye, memura da yapacaksın. Eğer ek giderler diyorsan, ülke bu haldeyken, öğrenciler yurt bulamıyorlar, emekli, memur, işçi ev kirasını ödeyemeyip sokaktayken sen niye bu artış yaptın? Gerçekten ülkenin geldiği nokta çok vahim. Ülke bu insanlar tarafından yönetiliyor. Bizim paramız, sarayın ya da adrese teslim ihalelerin bir anlamda kurbanı oluyor" sözleriyle eleştirdi.