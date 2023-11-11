CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "38'inci Olağan Kurultayımızda seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerimizle birlikte Anıtkabir'de ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün huzuruna çıktık" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel'in ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşım şöyle:

"38'inci Olağan Kurultayımızda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte Anıtkabir'de ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün huzuruna çıktık."