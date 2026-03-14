CHP Lideri Özgür Özel: 'Kapı Kapı Gezeceğiz, Uyuşturucu ile Mücadeleye Seferberlik İlan Edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak dolaşacağız, neyi nasıl düzelteceğimizi söyleyeceğiz." dedi.

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, kentte rekor oyla 35 yıl sonra belediyeyi tekrar kazandıklarını söyledi.

Uşak'ın önemli problemlerinden birinin uyuşturucu olduğunu vurgulayan Özel, "İktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede ulusal bir seferberlik ilan edeceğiz." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücrete eşitleyeceklerini belirten Özel, 5 yılın sonunda ise bunu 1,5 asgari ücret seviyesine yükselteceklerini ifade etti.

Bundan sonra da mitinglerine devam edeceğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Kapı kapı gezeceğiz, sokak sokak dolaşacağız, neyi nasıl düzelteceğimizi söyleyeceğiz. Emekliye konuşuyoruz, emekçiye konuşuyoruz, çiftçiye, hayvancıya, arıcıya, sütçüye konuşuyoruz, esnafa konuşuyoruz. Gençlere konuşuyoruz, ev kadınlarına konuşuyoruz. Siyaset öncelik belirleme işidir. Zenginler için değil, milletin kendisi için konuşuyoruz. Sosyal demokrasi böyle bir şey. Bugün, İspanya'da başarıyorsa Pedro Sanchez, biz de başarabiliriz. Bugün, Danimarka ve İsveç başarıyorsa biz de başarabiliriz. Almanya başardıysa, Fransa başardıysa biz de başarabiliriz. Bize katılabilirsiniz, birlikte değiştirebiliriz. Birlikte değiştirebiliriz."