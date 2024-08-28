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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Şehir hastaneleri kamu sağlık harcamalarında kara delik

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, kamu-özel iş birliği adı altında yapılan şehir hastanelerinin kamu sağlık harcamalarında kara delik olduğunu belirtti. Şahbaz, yapılan açıklamada, şehir hastaneleri için kamu kaynaklarından yüz milyonlarca liralık tıbbi cihaz alındığını ve bakım onarım masraflarının da kamu tarafından karşılandığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kamu-özel iş birliği adı altında yap-kirala-devret modeli ile yapılan toplam 18 şehir hastanesi, kamu sağlık harcamaları içerisinde tam bir kara deliğe dönüşmüştür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, "Kamu-özel iş birliği adı altında yap-kirala-devret modeli ile yapılan toplam 18 şehir hastanesi, kamu sağlık harcamaları içerisinde tam bir kara deliğe dönüşmüştür. 2023 yılı bütçesinden kira ve hizmet bedeli olarak 46 milyar 662 milyon TL ödenirken, 2024 bütçesinden 26 milyar 143 milyon hizmet, 57 milyar 554 milyon kira olmak üzere 83 milyar 694 milyon lira aktarılacağı belirtilmiştir. Bu da Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 11,4'ü anlamına gelmektedir" dedi.

'MASRAFLARI KAMU TARAFINDAN KARŞILANDI'

Bir kuruş harcanmadan yapılacağı belirtilen şehir hastaneleri için kamu kaynaklarından yüz milyonlarca liralık tıbbi cihaz alındığını aktaran Şahbaz, "Tıbbi cihazların bakım onarım masraflarının kamu tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. 'Devlet bir kuruş harcamadan bu hastaneler yapılacak ve doktorlar sadece önlüklerini alıp, göreve başlayacak' denmesine karşılık 2023 Şubat ayında faaliyete başlayan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne 285 milyon 170 bin 652 lira tutarında tıbbi cihaz alındığı, Ankara Bilkent ve Konya şehir hastanelerinde bir kısım tıbbi cihaz bakım onarım ve kalibrasyon bedellerinin kamu tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. İktidarın söylemine göre devletin kasasından bir kuruş harcamadan inşa edilmesi gereken şehir hastaneleri için alınan tıbbi cihaz ve bakanlıkça karşılanan bakım onarım giderleri 676 milyon 823 bin 689 lira olup, bu harcamanın sözleşme tarihindeki dolar kuruna göre karşılığı 26 milyon 612 bin 700 dolar, günümüz döviz kuruna göre lira karşılığı ise 903 milyon 501 bin 165 liradır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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