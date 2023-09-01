CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar: Memur ve memur emeklileri enflasyona ezdirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını kabul etmesini eleştirerek, 6,5 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin enflasyona ezdirildiğini söyledi. Ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Uyar, gıda fiyatlarının artmasına dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı zammına ilişkin, "Verdiğiniz zam oranıyla 6,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisini enflasyona bal gibi ezdirdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdığını hatırlattı.

Kurulun, sendikaların şerhine rağmen hükümetin sunduğu zam oranlarını kabul ettiğini, iktidarın onay ve tasdik kurumu olduğunu dünkü kararıyla tescillediğini iddia eden Uyar, "Verdiğiniz zam oranıyla 6,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisini enflasyona bal gibi ezdirdiniz." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Uyar, uygulanmaya çalışılan fiyat istikrarına rağmen gıda fiyatlarının arttığını söyledi.