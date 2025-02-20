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CHP Ekonomi Takımı İskenderun'da İş İnsanlarıyla Buluştu

CHP Ekonomi Takımı İskenderun'da İş İnsanlarıyla Buluştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İskenderun'da iş insanlarıyla bir araya gelerek ulusal ve yerel ekonomi politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Karatepe, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Levent Hakkı Yılmaz ile görüştü.

Daha sonra konferans salonunda iş insanlarıyla bir araya gelen Karatepe, CHP "ekonomi takımı" olarak kentlerde ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Karatepe, "Biz sadece ulusal ekonomi politikaları değil, aynı zamanda yerel kalkınma politikaları üzerinde de çalışıyoruz. Bunları doğru yapabilmek, politikaları doğru kurgulayabilmek için doğru verilerle hareket edip doğru bilgilerle beslenmemiz gerektiğini düşündüğümüz için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bugün yaptığımız bir siyasi faaliyet değil, iktidara gelecek olan bir partinin kadrolarının iktidar hazırlığının bir aşaması olarak görebilirsiniz." diye konuştu.

Karatepe'nin iş insanlarının sorularını da yanıtladığı toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Politika
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