CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda aktif yer alacaklarını belirtti. Parti programını açıklayan Bulut, hükümetin asgari ücret konusunda vergileri azaltması ve teşvik vermesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda var güçleriyle yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Bulut, Adana'daki programı kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirilmesiyle yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Parti programının delegeler tarafından onaylandığını dile getiren Bulut, "Parti daha önce MYK (Merkez Yönetim Kurulu) tarafından tek başına yönetiliyordu. Şimdi aynı zamanda bir gölge kabine oluştu. Genel Başkanımız, bir gün MYK'de, bir gün gölge kabinede. Gölge kabine bu ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair kamuoyuna bilgi aktaran yapı haline gelecek." dedi.

CHP'li Bulut, vatandaşın sorunlarına yönelik çözümleri parti programıyla anlatacaklarını belirterek, "Dış politikadaki konulara ilişkin somut önerilerimiz olacak. Partimiz iktidara gelince ne yapacağını, seçimlere kadar olan süreçte tümüyle anlatacağız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na giden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na CHP'nin üye vermeme kararını sorması üzerine Bulut, bu konuda Genel Başkan Özgür Özel'in gerekli yanıtları verdiğini hatırlattı.

Bulut, komisyondan somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz yine de komisyonda var olmaya, böylesi hayati bir konu için ülkenin geleceğini etkileyen, ülkenin geçmişinde çok büyük yaralar vermiş olan böyle bir sorunun çözümü için var gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz. Biz komisyonda olabildiğince katkı sunmaya devam edeceğiz ama bu tür şekilsel durumlardan daha çok somut adımlara ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. Ne DEM (Parti) ile bir sorun yaşıyoruz ne diğer partilerle. Bu sorunun çözümü konusunda var gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz ama o meselede farklı bir bakışımız vardı."

Asgari ücretin Türkiye'de en önemli meselelerinden olduğunu vurgulayan Bulut, hükümetin bu konuda vergilerden vazgeçip teşvik vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Politika
title