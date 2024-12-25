CHP'den Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Yeni Toplantı Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, tüm sendikaların dahil edileceği yeni bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin, işveren kesimi ve hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan oldubittiye getirilerek açıklandığını savundu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Taşcıer, "Yüksek enflasyona rağmen asgari ücreti geçen yıldan az artırdılar. Bu da demektir ki yeni asgari ücret daha şubat ayında açlık sınırının altında kalacaktır. Açlık sınırı kasım ayı itibarıyla 21 bin lira civarındayken, 2025'in tümü için 22 bin liralı asgari ücret kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, çalışanların alın terinin karşılığını tam anlamıyla alabildiği, insanca yaşayabileceği bir düzeni kurmak için mücadele ettiğini belirten Taşcıer, "Asgari ücret, bir açlık-tokluk ücreti değil; onurlu yaşam ve geçim ücreti olmalıdır." dedi.

Gamze Taşcıer, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz.' demiştik. Bugün bu doğrultuda Genel Kurul'da yokuz. Milletvekili arkadaşlarımız Genel Kurul çalışmasına katılmayacaklar." açıklamasında bulundu.

"MYK toplantımızda 2025 yılının ' seçim yılı' olacağını değerlendirdik"

Bugün Ankara'da bulunan 100 milletvekiliyle, asgari ücretlilerin çalıştığı bölgelerde sahada olacaklarını aktaran Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MYK toplantımızda 2025 yılının ' seçim yılı' olacağını değerlendirdik. Bu değerlendirme doğrultusunda 27 Aralık Cuma günü Merkez Yönetim Kurulumuzu ve ardından Parti Meclisimizi bir kez daha toplayacağız. Erken seçim çağrımızı 'derhal seçim' diyerek yükselteceğiz ve yol haritamızı ortaya koyacağız. Ayrıca bu sefalet ücretiyle olmaz diyen herkesi, sendikaları, STK'ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te, Ankara Tandoğan Meydanı'na Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de katılacağı 'Yurttaş Birlikteliği'ne destek olmaya, 'geçinemiyoruz' diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz."

Taşcıer, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, tüm sendikaların dahil edileceği yeni bir toplantı yapma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.