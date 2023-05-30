CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde mi?

CHP'de dünkü seçim yenilgisinin ardından iç muhasebe süreci başlamış görünüyor. 2018 yılından bu yana oyunu arttırmayı başaramayan CHP'nin, kendi bünyesinde diğer dört siyasi partiden milletvekillerini Meclis'e taşımış olması da ayrı soru işaretlerine yol açtı