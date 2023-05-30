CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde mi?
Politika Haberleri
CHP'de dünkü seçim yenilgisinin ardından iç muhasebe süreci başlamış görünüyor. 2018 yılından bu yana oyunu arttırmayı başaramayan CHP'nin, kendi bünyesinde diğer dört siyasi partiden milletvekillerini Meclis'e taşımış olması da ayrı soru işaretlerine yol açtı
CHP'de dünkü seçim yenilgisinin ardından iç muhasebe süreci başlamış görünüyor. 2018 yılından bu yana oyunu arttırmayı başaramayan CHP'nin, kendi bünyesinde diğer dört siyasi partiden milletvekillerini Meclis'e taşımış olması da ayrı soru işaretlerine yol açtı
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Politika