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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde mi?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde mi?

Politika Haberleri

CHP'de dünkü seçim yenilgisinin ardından iç muhasebe süreci başlamış görünüyor. 2018 yılından bu yana oyunu arttırmayı başaramayan CHP'nin, kendi bünyesinde diğer dört siyasi partiden milletvekillerini Meclis'e taşımış olması da ayrı soru işaretlerine yol açtı

CHP'de dünkü seçim yenilgisinin ardından iç muhasebe süreci başlamış görünüyor. 2018 yılından bu yana oyunu arttırmayı başaramayan CHP'nin, kendi bünyesinde diğer dört siyasi partiden milletvekillerini Meclis'e taşımış olması da ayrı soru işaretlerine yol açtı

Kaynak: DailyMotion.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Politika Haberler

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