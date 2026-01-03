Haberler

CHP'de yeni yılın ilk MYK'si 5 Ocak, PM'si 8 Ocak'ta toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP, yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını 5 Ocak'ta, Parti Meclisi (PM) toplantısını ise 8 Ocak'ta gerçekleştirecek. Toplantılarda yeni yıl hedefleri ve siyasi gelişmeler ele alınacak.

CHP'de yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 5 Ocak Pazartesi, Parti Meclisi (PM) ise 8 Ocak Perşembe günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki 2026'nın ilk MYK toplantısı 5 Ocak Pazartesi saat 11.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

Toplantıda, yeni yıl hedefleri, siyasi gelişmeler, tutuklu belediye başkanlarının süren davaları ve etkinlik takvimi görüşülecek, dış politika ve ekonomiye dair değerlendirmeler yapılacak.

Yeni yılın ilk PM toplantısı ise 8 Ocak Perşembe saat 13.30'da yapılacak.

Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer alacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci değerlendirmesi olacak.

Öte yandan Özel'in pazartesi MYK'nin ardından kapalı grup toplantısı yapması, salı ise TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşması bekleniyor.

CHP'nin İstanbul'un her ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul Beykoz'da yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kanaat önderleriyle, 10 Ocak Cumartesi günü ise 81 il başkanıyla parti genel merkezinde toplantı yapması planlanıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatanın başı belada

25 Aralık kehaneti tutmayan şarlatana büyük şok
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep