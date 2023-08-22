Cezayir ve İran arasında ekonomik ilişkiler görüşüldü

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile ekonomik alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Cezayir Parlamentosunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bugali ve Galibaf, Tahran'da iki ülke arasındaki işbirliği ve güncel konulara yönelik görüşmeler yaptı.

Bugali, parlamento işbirliğiyle gelişen ilişkilerin iki ülke ekonomisine kazanımlarındaki rolünün önemine işaret etti.

Ülkesinin akaryakıt gelirlerinden bağımsız, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomi hedefiyle hareket ettiğini belirten Bugali, Cezayir'de özellikle yeni yatırım yasasının uygulamaya girmesiyle teşvik edici bir iş ortamı oluşturduğunu söyledi.

Bugali, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliği (İSİPAB) içinde iki ülke arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

İSİPAB üye ülkelerine öneride bulunan Bugali, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların endişe verici olmaya başladığına, buna uygun şekilde cevap verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Galibaf ise İSİPAB içinde iki ülke arasındaki koordinasyon ve ikili işbirliği temellerinin yerleşmesinde söz konusu ziyaretin önemine işaret etti.

Bugali, Tahran ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bir araya geldi.

Bugali, resmi temaslarda bulunmak üzere pazar günü Tahran'a gitmişti.