Haberler

Cevdet Yılmaz, YASED Başkanı Demirözü'nü kabul etti

Cevdet Yılmaz, YASED Başkanı Demirözü'nü kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED Başkanı Tolga Demirözü ve heyetiyle bir araya gelerek Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi üzerine görüşmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YASED Başkanı Tolga Demirözü ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde; küresel ticaret ve yatırımların mevcut görünümünü, ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırımların seyrini ve yatırım ortamımızı iyileştirecek, rekabetçiliğimizi güçlendirecek ve yatırımcı güvenini pekiştirecek adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. 2025 yılının ilk 11 ayında uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 12,4 milyar dolara ulaşması, Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergelerinden biridir. Hedefimiz, ülkemizin küresel yatırımlardan aldığı payı daha da artırmak ve Türkiye'yi üretim, istihdam ve yüksek katma değerli yatırımlar açısından güçlü bir merkez haline getirmektir. Nazik ziyaretleri, katkıları ve yapıcı iş birliği için YASED heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Kısa bir süre yağması yetti! İşte selin vurduğu şehrimizden görüntüler
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Hatay'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Kısa bir süre yağması yetti! İşte selin vurduğu şehrimizden görüntüler
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı