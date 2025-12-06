Haberler

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-KKTC ilişkilerini ve 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Ankara'da bir araya geldiklerini duyurdu. Yılmaz, "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını, ortak irademizi bir kez daha teyit ettiğimiz görüşmemizde; Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişini ve KKTC'nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımları değerlendirdik. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, KKTC'nin meşru haklarını her platformda savunmayı sürdürerek güvenlik, refah ve kalkınma için topyekun destek vermeye devam edecektir. Sayın Başbakan ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
