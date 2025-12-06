Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Ankara'da bir araya geldiklerini duyurdu. Yılmaz, "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını, ortak irademizi bir kez daha teyit ettiğimiz görüşmemizde; Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişini ve KKTC'nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımları değerlendirdik. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, KKTC'nin meşru haklarını her platformda savunmayı sürdürerek güvenlik, refah ve kalkınma için topyekun destek vermeye devam edecektir. Sayın Başbakan ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.