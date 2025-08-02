Cevdet Yılmaz ve Ersin Tatar'dan Türkiye-KKTC İlişkileri Üzerine Görüşme

Cevdet Yılmaz ve Ersin Tatar'dan Türkiye-KKTC İlişkileri Üzerine Görüşme
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelerek Türkiye-KKTC ilişkilerini, bölgesel gelişmeleri ve dijital dönüşüm projelerini görüştü.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimizde; Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali iş birliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor; Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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