Haberler

Cevdet Yılmaz: Türkiye Enerji Dönüşümünü Kalkınma Stratejimizin Merkezine Yerleştiriyoruz

Cevdet Yılmaz: Türkiye Enerji Dönüşümünü Kalkınma Stratejimizin Merkezine Yerleştiriyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye'nin enerji dönüşüm stratejisini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını vurgulayarak, ilerleyen yıllarda güneş ve rüzgar kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturuma katıldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzının ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturduklarına işaret eden Yılmaz, sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel işbirliklerini önemsediklerini, ortak sorumluluğu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den 37 İsrailli hakkında yakalama kararı! Netanyahu da var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.