Cevdet Yılmaz: Hem Haklı Hem Güçlü Olacağız, Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Bizim çabamız budur ve bunu da tarihten aldığımız değerlerimizle, gücümüzle bunu geleceğe taşıyarak başaracağız, Türkiye Yüzyılı'nı en güçlü şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Dernekler Birliği Federasyonu (ELBİRFED) tarafından bir otelde düzenlenen 'Çaydaçıra Işığında Birlik Gecesi' programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, son çeyrek asırda Elazığ'a hizmet etmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini kaydederek, "Altyapı yatırımlarıyla, ulaştırma ve hava yolu başta olmak üzere altyapıya, ulaşıma yaptığımız yatırımlarla, hastanelerle, yeni okullarla, üniversitenin gelişimiyle, kırsal alana yaptığımız yatırımlarla yine şehir altyapısına yaptığımız yatırımlarla bu medeniyet şehrimizin modern bir altyapıya kavuşmasında, bugünkü dünya şartlarına uyum sağlamasında önemli yatırımlar yaptık, önemli destekler sunduk. Aynı şekilde ekonomik kalkınma açısından, sanayileşme açısından da Elazığ çok önemli bir cazibe merkezi, nitelikli insan kaynağıyla, köklü şehir kültürüyle bugünkü dünyada tarımın, sanayinin, hizmetlerin gelişiminde elimizden gelen tüm desteği verdik. Özellikle teşvik politikalarıyla bu yöremizdeki yatırımlara, özel sektör yatırımlarına destek olmaya çalıştık. Çünkü şunu biliyoruz; bir il, bir şehir sadece kamu yatırımlarıyla gerçek anlamda kalkınmayı yakalayamaz, eksik kalır. Kamu yatırımlarıyla özel yatırımlar birbirini tamamladığında bir il, bir şehir gerçek anlamda kalkınır, mesafe kaydeder. Bu anlayış içinde Elazığ'ımızda organize sanayi bölgelerini geliştirdik, turizme destek olmaya çalıştık, sulama yatırımları, diğer yatırımlarla tarımsal üretimin artması için gayret ettik. Çok önemli bir mikroklima olduğunu da söylememiz lazım. Elazığ'nın sebzesiyle, meyvesiyle, çok da önemli bir tarımsal potansiyeli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarıma, sanayiye ve turizme yatırımlarımızı çeşitli kanallarla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir şehirleşme vizyonunu hayata geçirdiklerini belirterek, 2020 ve 2023 depremlerinin ardından Elazığ'da yaklaşık 34 bin vatandaş için konut hak sahipliğinin kabul edildiğini ve bugüne kadar 40 bin konutun tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsattı.

'ELAZIĞ, BAYRAK ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİ'

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yılmaz, terörün bugüne kadar Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, bu kaynakların kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye, Türkiye'nin ilerlemesine hizmet etmesini istediklerini dile getirerek, "Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak, gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime, başarıya yöneltecektir. Elazığ'ımız bu anlamda bayrak şehirlerimizden biri. Vatan, bayrak, devlet, milli birlik dediğimizde ilk akla gelen şehirlerimizden biri Elazığ ve inanıyorum ki bu Terörsüz Türkiye sürecinde de birliğe, kardeşliğe, istikrara en güçlü desteği verecek illerimizin başında da yine Elazığ gelecektir" dedi.

'ZULÜM HİÇBİR ZAMAN EBEDİYEN DEVAM ETMEZ'

Bölgede yaşananlara da vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben güçlüysem her şeyi yapabilirim' gibi bir zihniyet dünyada güçleniyor. Ahlaktan, merhametten, adaletten, hukuktan kopuk bir şekilde güç siyasetinin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Bizim medeniyetimiz elbette ki bunu kabul edemez. Biz tabii ki güçlü olacağız, tabii ki güçleneceğiz ama bugünkü gibi değil, bugün dünyaya hakim olan bu anlayış gibi değil. Biz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Sadece güç ahlaktan kopuk, adaletten kopuk bir güç, hukuktan kopuk bir güç hiçbir değer ifade etmiyor ve kalıcı olması mümkün değil. Zulüm hiçbir zaman ebediyen devam etmez. Sadece haklı olmak da maalesef bugünkü dünyada yetmiyor, çünkü güçlüler gelip size kendi koşullarını dayatıyorlar. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Bizim çabamız budur ve bunu da tarihten aldığımız değerlerimizle, gücümüzle bunu geleceğe taşıyarak başaracağız, Türkiye Yüzyılı'nı en güçlü şekilde inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok tecrübeli ve dirayetli bir lider. Dünyada böyle liderler pek kalmadı doğrusu. Avrupa'ya bakıyorsunuz, birçok coğrafyaya bakıyorsunuz yetersiz liderlerin ülkelerine ne büyük maliyetler ürettiklerini hep birlikte görüyoruz. Bu ateş çemberinin içinde Türkiye Cumhuriyeti istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu öyle kolay bir iş değil, bu liderlikle olan bir şey, bu güçlü bir kurumsal altyapıyla, kadrolarla gerçekleşen bir süreç ve bunu mutlaka devam ettirmemiz, bugünün dünyasında, bölgesinde ülkemizi çok daha üst seviyelere taşımamız lazım. Bu anlamda da dediğim gibi şanslı ülkelerden biriyiz, tecrübeli kadrolarımız var, güçlü ve dirayetli bir liderliğimiz var ve her şeyden önemlisi tabii milletimizin feraseti var, basireti var. Bu ortamda ben ülkemizin yolunun açık olduğunu, bugünden çok daha ileri noktalara ulaşacağımızı rahatlıkla ifade etmek isterim."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı