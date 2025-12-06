Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Anavatan ve garantör ülke olarak KKTC'nin meşru haklarını desteklemeye devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda ağırladı. Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör ülke olarak KKTC'nin meşru haklarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda ağırladı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, görüşmeler neticesinde Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını, ortak iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. Yılmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişini ve KKTC'nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımları değerlendirdik. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, KKTC'nin meşru haklarını her platformda savunmayı sürdürerek güvenlik, refah ve kalkınma için topyekün destek vermeye devam edecektir." - ANKARA