Haberler

Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da önemli ziyaretlerde bulunacak. İlk gün Anıt ve mezar ziyaretlerinin ardından Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. İkinci gün ise Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ile görüşüp ekonomik işbirliği protokollerini imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kırgızistan'a gidecek.

Yılmaz, programları kapsamında ilk gün, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Ürkün Anıtı'nı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katılacak ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cevdet Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü 18 Eylül'de, Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşecek, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek.

Aynı gün Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılacak Yılmaz, KTMÜ'yü ziyaret edecek, Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısına katılacak ve bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yapılacak ortak toplantıda yer alacak.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'den yapılan bu paylaşıma tepki yağıyor

Bu paylaşıma tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.