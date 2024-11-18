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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı itibarıyla enflasyondan büyük ölçüde kurtulacağını belirtti. Yılmaz, "Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Denizli İş Dünyası Buluşması"na katıldı. Burada konuşan Yılmaz, orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki bulunmadığını, Türkiye tarihinde enflasyonun en düşük olduğu dönemlerde büyüme hızının en yükseğe çıktığını söyledi. Enflasyonu düşürmenin hem büyüme hem sosyal açıdan çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, yılın ilk altı ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,8 büyüdüğünü bildirdi.

"GELECEK YIL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4"

Gelecek yıl yüzde 4 civarlarında büyüme beklediklerini belirten Yılmaz, 2026 ve 2027'de ise yüzde 4,5 ve 5 gibi bir büyümeyle dünya ortalamasının üstünde performans hedeflediklerini, milli gelirin de bu yıl sonunda 1,3 trilyon doları geçeceğini tahmin ettikleri söyledi.

"GELECEK YILIN ORTALARINDA ENFLASYONDAN BAHSETMEYECEĞİZ"

Yıl sonu itibarıyla ihracatın 264 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildiren Yılmaz, 8 Kasım itibarıyla Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) 37,9 milyar dolara kadar düştüğünü, brüt rezervlerin ise 157,3 milyar dolara ulaştığını aktardı. Enflasyonun 4 ayda 27 puan düştüğünü belirten Yılmaz, "Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yılın özellikle ortalarına, sonbahar dönemlerine geldiğimizde büyük oranda artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,2 seviyesinde tutmayı başardıklarını, bu yıl ise yüzde 4,9 civarında bir rakam beklediklerini belirterek, deprem harcamalarının bütçe üzerindeki etkisinin geçici olduğunu ifade etti. Gelecek yıl yüzde 3 civarında bir bütçe açığı öngördüklerini, sonraki yıllarda yüzde 3'ün altına giden bir bütçe açığını tahmin ettiklerini aktaran Yılmaz, bu konuda Türkiye'nin tarihsel ortalamalarına geri dönen bir patika izleyeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSeydo:

Halkı ahmak yerine koyuyor. 5 yıldır aynı yalan.

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Haber YorumlarıEmrah null:

2024 ocaktı sonra nisan sonra temmuz biri çıktı Aralık dedi simdi 2025 sonbahar oldu

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Haber YorumlarıMahmut Boyraz:

Bu hikayeleri ezberledik millet olarak artık

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Haber YorumlarıDüsünür:

Siz mi ? Yapmayan efendim siz bu halka hizmet etmiyorsunuz bu halk kolelesiyor bunu sizde biliyorsunuz. Ne demek 1050 TL elektrik faturasi olan iki katini odeyecek. Siz bu halki artik kisitliyorsunuz farkinda misiniz ? Arbalarin depolarina cip takma sebebide bu degil mi ? vergi kacakciligi onlemek icinmis yav ne alaka. Karbon ayak izi vergisi yalaniyla yakitlarada sinir koyacaksiniz. Kimse istedigi gibi seyhat edemeyecek parasi olan dahi akaryakit alamayacak. İste bu yuzden 2028 de dijital paraya gecmek istiyorsunuz. Sirf harcalarimiza kisitlama gelsin diye. Karbon ayak izi vergi.iklim kanunu halki kolelestirir. Ve siz bunu cok cok iyi biliyorsunuz. Sifir karbon demek sifir insan demektir

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Haber YorumlarıIsmail null:

Hep aynı hikaye

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

milleti perişan ettiniz süs bari

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Haber YorumlarıSer_hat:

3-4 yıl önce de birisi diyordu,mart şubattan, nisan marttan, mayıs da nisandan iyi olacak diye.ama hiç de öyle olmadı....

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gerçek ortada iken hala masal anlatıyorlar..evet bu ülkede mutlaka enflasyondan bahsedilmediği günlerde gelecek..az sabır tabiri seçimden sonra ve sizleri sonsuzluğa uğurladıktan sonra..ve tabiki seçmenden akıllı hareket ederse..24 senedir sıfırı tüketen bir iktidara yetti gari demenin zamanı gelmedi mi?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

2 yıldır ezdiğiniz emeklinin, yılanı sizi yatağınızda yaptırmayacak

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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Bu millet öyle asil öyle düzgün ki size hep inandı ama artık yalana karnımız doydu

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