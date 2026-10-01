Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu 2'nci toplantısının yarın yapılacağını söyledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim ekonomimizin temelleri sağlam. Sermaye piyasamızın temelleri de sağlam. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu çözmek için de her türlü tedbirleri alıyoruz, adımlar atılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, yarın gerçekleştirilecek olan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2'nci toplantısı hakkında, "Önemli kararlar aldı kurulumuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlandı. Her bir kurulumuz kendi alanlarında kararları alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da yine ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma imkanı var bunları kurulumuzla değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

'KAYNAKLARI KORUYARAK TEDBİRLER ALINIYOR'

Yılmaz, "Bizim ekonomimizin temelleri sağlam. Sermaye piyasamızın temelleri de sağlam. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu çözmek için de her türlü tedbirleri alıyoruz, adımlar atılıyor. Kurumlarımız açıklamalarını yapacaklar. Yatırımcıları ve kamu kaynaklarını koruyarak, manipülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılarak tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ MECRASINDA İLERLİYOR'

Yılmaz, Çerçeve Yasa kapsamında çalışan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin, "İkinci toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde de bir komisyon oluşturulacak. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclis'in takibinde yürüyen bir süreç. En kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz. Süreç mecrasında ilerliyor. Milli Güvenlik Kurulu, tespit ve teyitleri yaptıktan sonra da sürecin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum" diye konuştu.

Yılmaz, resepsiyonda DEM Partililerle de sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı