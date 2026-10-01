Haberler

Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu 2'nci toplantısının yarın yapılacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu 2'nci toplantısının yarın yapılacağını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2'nci toplantısının yarın yapılacağını söyledi. Yılmaz, ekonominin ve sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu, manipülasyon yapanlara yönelik tedbirler alındığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim ekonomimizin temelleri sağlam. Sermaye piyasamızın temelleri de sağlam. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu çözmek için de her türlü tedbirleri alıyoruz, adımlar atılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, yarın gerçekleştirilecek olan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2'nci toplantısı hakkında, "Önemli kararlar aldı kurulumuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlandı. Her bir kurulumuz kendi alanlarında kararları alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da yine ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma imkanı var bunları kurulumuzla değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

'KAYNAKLARI KORUYARAK TEDBİRLER ALINIYOR'

Yılmaz, "Bizim ekonomimizin temelleri sağlam. Sermaye piyasamızın temelleri de sağlam. Bu belli bir alanda meydana gelmiş bir sorun. Bu sorunu çözmek için de her türlü tedbirleri alıyoruz, adımlar atılıyor. Kurumlarımız açıklamalarını yapacaklar. Yatırımcıları ve kamu kaynaklarını koruyarak, manipülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılarak tedbirler alınıyor" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ MECRASINDA İLERLİYOR'

Yılmaz, Çerçeve Yasa kapsamında çalışan Takip ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin, "İkinci toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde de bir komisyon oluşturulacak. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclis'in takibinde yürüyen bir süreç. En kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz. Süreç mecrasında ilerliyor. Milli Güvenlik Kurulu, tespit ve teyitleri yaptıktan sonra da sürecin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum" diye konuştu.

Yılmaz, resepsiyonda DEM Partililerle de sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 167 sitede yayınlandı.
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike

Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TCMB, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı

Kredilerde yeni dönem! Sınır artırıldı
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kazada rapor tersine döndü! Sürücü asli kusurlu çıktı

İlk raporda anne suçlanmıştı! Adli Tıp tam tersini söyledi
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

Erdoğan konuşmasını bitirip yanlarına gitti! Tek tek tokalaştı
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı