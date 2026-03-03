Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso'yu kabul etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile Türkiye'nin ekonomik görünümü, yatırım ortamı ve yeşil dönüşüm vizyonu üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkemizin ekonomik görünümünü, yatırım ortamındaki iyileşmeyi, EBRD ile güçlü işbirliğimizi, AB ile ilişkilerimizi ve EBRD'den beklentilerimizi ele aldık. Yeşil dönüşüm vizyonumuz, 2053 net sıfır hedefimiz, enerji bağlantısallığı ve COP-31 sürecinde EBRD'nin aktif katkısı öncelikli başlıklarımız arasında yer aldı. Ayrıca üretim merkezleri ile limanları bağlayacak lojistik yatırımlar, dijital dönüşüm için gerekli yenilenebilir enerji yatırımları, konut arzını artıracak özel sektöre yönelik projeler ve su kayıp kaçağını azaltıcı alt yapı yatırımları gibi stratejik alanlarda uzun vadeli finansmana erişimin sağlanmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. EBRD Başkanı ve heyetine yapıcı katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
