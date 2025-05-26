Azerbaycan Bağımsızlık Günü Kutlandı: Ticaret Hedefleri ve İşbirlikleri Vurgulandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yılında toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimize kararlılıkla ve planlı adımlarla ilerlemekteyiz. 5 Mart 2025'te Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımlarıyla açılışı yapılan Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli iş birliğinin somut bir yansımasıdır" dedi.

28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reshad Mammadov ile çok sayıda davetli yer aldı.

'TOPLAM TİCARET HACMİMİZ YAKLAŞIK 8 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Azerbaycan'ın, Haydar Aliyev'in gösterdiği istikamet, İlham Aliyev'in kararlı liderliğiyle bölgesinde etkin ve saygın bir konum kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Aliyev'in samimi ilişkiler, ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli diyaloğu ve stratejik ortaklığı derinleştirmiştir. Özgür Karabağ'ın incisi Şuşa'da 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan beyanname ile müttefiklik seviyesine çıkmıştır. 'İki devlet, tek millet' anlayışı, kurumsal iş birlikleriyle günden güne daha da pekişmektedir. Doğunun en batısında, batının en doğusunda; tarihi ipek yolunun en stratejik konumlarında bulunan iki kardeş ülke olarak orta koridor vizyonunu paylaşıyoruz. Bölgemizin ulaşımdan sanayiye, savunma sanayiinden ticarete, elektronikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda entegrasyonuna öncülük ediyoruz. Eş başkanlığını Azerbaycan Başbakanı, kıymetli kardeşim Ali Esadov ile yürüttüğümüz Karma Ekonomik Komisyon aracılığıyla, geniş bir yelpazede, eylem planlarını hayata geçiriyoruz. 11'inci dönem toplantımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik, ilerlemeleri yakından takip ediyoruz. 2024 yılında toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimize kararlılıkla ve planlı adımlarla ilerlemekteyiz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Asya ile Avrupa arasında Türk dünyasını merkeze alan ulaştırma hattı olarak, bölgemizin bağlantısallığını güçlendirmiş; coğrafyalar arasında dostluk ve iş birliğini pekiştirmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ise, Hazar'dan Akdeniz'e uzanan güvenli enerji koridoru olarak bölgesel istikrar ve iş birliğine katkılar sunmaktadır" dedi.

'GÜNEY KAFKASYA'YI HUZURA KAVUŞTURACAK YOL AÇILMIŞTIR'

TANAP- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırarak Türk dünyasını küresel enerji mimarisinde önemli bir konuma taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Son olarak, 5 Mart 2025'te Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımlarıyla açılışı yapılan Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli iş birliğinin somut bir yansımasıdır. Aynı zamanda Nahçıvan üzerinden şekillenen tarihi dayanışmanın da bir sembolü olmuştur. Azerbaycan, 44 günlük Vatan Muharebesi ve ardından anti-terör operasyonları ile öz topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır gasbedilen haklarını geri almış ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Yıllardır bölgede istikrarsızlığın ve çekilen acıların böylece bitmesiyle Güney Kafkasya'yı huzura kavuşturacak yol açılmıştır. Ermenistan'la yürüttüğü müzakerelerde yapıcı adımlar atan ve olumlu önerilerde bulunan Azerbaycan, hedefinin bölgede 'kalıcı barış ve refah' olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur" diye konuştu.

'23 AYA SIĞDIRILMIŞ BİR ÖNCÜLÜK VE ÖZGÜNLÜK DESTANI YAZILMIŞTIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dünyası vizyonuna değinerek, "Parlamentonun ve milli ordunun tesisinden tutunuz da kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, milli, etnik ve dini ayrımcılığın önlenmesi, hoşgörü ve çok kültürlülüğün sağlanması gibi sosyal devrimlerin hayata geçirilmesine kadar Cumhuriyete dair ilkler bir bir hayata geçirilmiştir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 23 aya sığdırılmış bir öncülük ve özgünlük destanı yazmıştır. Türk dünyası bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolundadır. Soydaşlığın, kardeşliğin güçlü temelleri üzerine Türk dünyası için ortak bir vizyon bina eden, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu vizyonu paylaşan Türk dünyasının bütün liderlerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reshad Mammadov ise "Bir ananın iki oğlu olan halklarımız beraberdir. Bizi ayıracak hiçbir güç yoktur. Vatanın vatandaki büyükelçisi olarak bildirmek isterim ki, milli günümüzün Türkiye'nin teklifiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlama teklifi, aynı millet olduğumuzun göstergesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, program iki ülke sanatçılarının dostluk ve kardeşliği pekiştiren konseriyle devam etti.