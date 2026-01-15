Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii ve bölgesel meseleler gibi konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyeti kabul etti.

NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve işbirliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık. Görüşmemizde, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Ayrıca İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum."

